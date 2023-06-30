На севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По информации регионального Минлесхоза, на 30 июня пятый класс пожароопасности действует местами на территории Выксы и Семёновского округа.
Четвёртый класс установлен, в частности, в Воротынском, Навашинском, Ардатовском, Вачском, Городецком, Ковернинском, Лысковском округах.
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