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На севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов

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На севере Нижегородской области чрезвычайная пожарная опасность лесов и торфяников сохранится до 7 июля, заявили в региональном ГУ МЧС России.
На севере Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По информации регионального Минлесхоза, на 30 июня пятый класс пожароопасности действует местами на территории Выксы и Семёновского округа.

Четвёртый класс установлен, в частности, в Воротынском, Навашинском, Ардатовском, Вачском, Городецком, Ковернинском, Лысковском округах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал летнюю погоду в Москве.

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