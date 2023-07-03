Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждёт, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине.

Об этом сообщает Energetyka24.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт», — сказал депутат.

По его словам, Запад хочет «повторить ситуацию 2015 года», а затем заключить соглашение с Россией. Ващиковский отметил, что среди стран Запада существует потребность в сотрудничестве с Москвой.

«Хорошие отношения с Россией очень нужны Германии», — добавил он.

Ранее в Times заявили, что Запад должен смириться с историческим разворотом России от Европы.