Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Москвой, несмотря на обещания Киеву
Об этом сообщает Energetyka24.
«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт», — сказал депутат.
По его словам, Запад хочет «повторить ситуацию 2015 года», а затем заключить соглашение с Россией. Ващиковский отметил, что среди стран Запада существует потребность в сотрудничестве с Москвой.
«Хорошие отношения с Россией очень нужны Германии», — добавил он.
Ранее в Times заявили, что Запад должен смириться с историческим разворотом России от Европы.