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Депутат ЕП Ващиковский: Запад заключит соглашение с Москвой, несмотря на обещания Киеву

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Экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что Запад только и ждёт, чтобы восстановить отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине.

Об этом сообщает Energetyka24.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт», — сказал депутат.

По его словам, Запад хочет «повторить ситуацию 2015 года», а затем заключить соглашение с Россией.  Ващиковский отметил, что среди стран Запада существует потребность в сотрудничестве с Москвой.

«Хорошие отношения с Россией очень нужны Германии», — добавил он.

Ранее в Times заявили, что Запад должен смириться с историческим разворотом России от Европы.

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