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Медведев выступил за приостановку дипотношений с Финляндией, Польшей и Британией

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Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил за приостановку дипломатических отношений России с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.
Медведев выступил за приостановку дипотношений с Финляндией, Польшей и Британией
  • AP

Об этом он написал в статье для «Российской газеты».

«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения», — говорится в публикации.

Медведев также предложил снизить уровень дипотношений с этим странами, если приостановить их не удастся.

Политик добавил, что Финляндия стала для России враждебной страной после присоединения к Североатлантическому альянсу.

Медведев также подчеркнул, что Россия не подчинилась воле коллективного Запада и дала жёсткий отпор.

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