Медведев выступил за приостановку дипотношений с Финляндией, Польшей и Британией
- AP
Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
«С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения», — говорится в публикации.
Медведев также предложил снизить уровень дипотношений с этим странами, если приостановить их не удастся.
Политик добавил, что Финляндия стала для России враждебной страной после присоединения к Североатлантическому альянсу.
Медведев также подчеркнул, что Россия не подчинилась воле коллективного Запада и дала жёсткий отпор.