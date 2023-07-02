ЦПВС: шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары по провинциям в Сирии
- Gettyimages.ru
- © Ilia Yefimovich/picture alliance
Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, его заявление приводит РИА Новости.
По его словам, атака произведена в ночь на воскресенье, 2 июля.
Гуринов добавил, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако сирийским провинциям нанесён материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю, ракета, по всей видимости, взорвалась в воздухе.