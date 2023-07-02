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ЦПВС: шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары по провинциям в Сирии

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Четыре израильских тактических истребителя F-15 нанесли авиаудар восемью управляемыми ракетами по объектам в сирийской провинции Хомс, а также два тактических истребителя F-16 ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама в Сирии.
ЦПВС: шесть израильских тактических истребителей нанесли авиаудары по провинциям в Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Ilia Yefimovich/picture alliance

Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов, его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, атака произведена в ночь на воскресенье, 2 июля.

Гуринов добавил, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако сирийским провинциям нанесён материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю, ракета, по всей видимости, взорвалась в воздухе.

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