ЦАХАЛ: зенитную ракету выпустили из САР по Израилю, она взорвалась в воздухе

Зенитная ракета была выпущена в ночь на 2 июля с территории Сирии по Израилю, ракета, по всей видимости, взорвалась в воздухе.

Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад зенитная ракета была запущена из Сирии по территории Израиля», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что специальные инструкции для гражданских лиц в израильском тылу пока не издавались.

Также сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс.

Несколько дней назад израильская армия сообщила о перестрелке с нападавшими возле города Наблус, расположенного на Западном берегу реки Иордан.