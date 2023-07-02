ЦАХАЛ: зенитную ракету выпустили из САР по Израилю, она взорвалась в воздухе
Об этом информирует пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад зенитная ракета была запущена из Сирии по территории Израиля», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Отмечается, что специальные инструкции для гражданских лиц в израильском тылу пока не издавались.
Также сообщалось, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над провинцией Хомс.
Несколько дней назад израильская армия сообщила о перестрелке с нападавшими возле города Наблус, расположенного на Западном берегу реки Иордан.