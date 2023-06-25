Армия обороны Израиля заявила о перестрелке на Западном берегу
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Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram.
«Некоторое время назад нападавшие открыли огонь с территории города Наблус по солдатам Армии Обороны Израиля у военного поста, расположенного рядом с городом Наблус. В ответ солдаты открыли огонь и подбили автомобиль нападавших», — написано в заявлении.
Уточняется, что в перестрелке ни один солдат израильской армии не пострадал.
В настоящее время ведутся поиски нападавших.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы у еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан погибли четыре человека, ещё четверо пострадали.