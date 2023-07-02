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МИД: Швеция усилит пограничный контроль после инцидента с сожжением Корана

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В МИД Швеции сообщили, что после акции с сожжением Корана в стране будут усилены контроль за безопасностью и пограничный контроль.
МИД: Швеция усилит пограничный контроль после инцидента с сожжением Корана
  • Gettyimages.ru
  • © CLEMENT MAHOUDEAU

Об этом пишет РИА Новости.

«В мае этого года правительство решило вновь ввести пограничный контроль», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что это обусловлено повышенной угрозой для страны, связанной с такими событиями, как «демонстрации, на которых сжигались Кораны».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции словами «Петра I на них не хватает».

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил, что власти страны требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения Корана.

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