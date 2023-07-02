Шольц: нет признаков, что в Германии возможны такие же беспорядки, как во Франции
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«Нет никаких признаков этого», — передаёт его слова ТАСС.
По словам Шольца, партии «плохого настроения» сообщали, что ожидаются «зима ярости» и «осень ярости», но их не было, так как много было сделано для смягчения последствий, связанных с удорожанием поставок со всего мира энергоресурсов для ФРГ.
Ранее канцелярия главы германского государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон перенёс свой намеченный на 2—4 июля визит в Германию в связи с протестами в стране.