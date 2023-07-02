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Шольц: безопасность ЗАЭС должна быть обеспечена независимо от хода конфликта на Украине

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Безопасность ЗАЭС должна быть обеспечена, несмотря на конфликт на Украине.
Шольц: безопасность ЗАЭС должна быть обеспечена независимо от хода конфликта на Украине
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью ARD.

Он подчеркнул: нельзя применять атомное оружие на станции.

«Безопасность АЭС должна быть обеспечена, несмотря на войну. Это говорит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), но это постоянно подчёркивали также все государства мирового сообщества», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможной подготовке терактов со стороны Украины на фоне учений в ряде регионов на случай аварии на ЗАЭС.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что британские спецслужбы разрабатывают план провокации на Запорожской АЭС.

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