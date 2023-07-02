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Рогов заявил, что британские спецслужбы курируют подготовку провокации на ЗАЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что британские спецслужбы разрабатывают план провокации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Рогов заявил, что британские спецслужбы курируют подготовку провокации на ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что Лондон курирует эти действия по линии главного управления разведки украинского Минобороны и СБУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции.

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