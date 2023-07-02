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Бабушка убитого во Франции подростка призвала участников беспорядков остановиться

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Бабушка 17-летнего подростка, убитого полицейскими в Нантере, призывала участников беспорядков остановиться.
Бабушка убитого во Франции подростка призвала участников беспорядков остановиться
  • AP
  • © Lewis Joly

Её слова приводит телеканал BFMTV.

Она рассказала, что винит в смерти своего внука только полицейского, который его застрелил.

«Людям, которые ломают всё, я говорю: прекратите. Они воспользовались предлогом Наэля (имя убитого подростка. — RT). Нужно, чтобы они остановились», — подчеркнула она.

Женщина призвала протестующих перестать разбивать витрины магазинов, здания школ и автобусы.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что происходящие в стране беспорядки могут быть расценены как преддверие гражданской войны.

В пресс-службе французского МВД сообщили, что в ходе ночных беспорядков во Франции задержаны 719 человек.

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