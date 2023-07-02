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Полиция намерена использовать дроны для наблюдения за порядком в Париже и пригородах

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Префектура полиции Парижа предоставила разрешение на использование беспилотников для наблюдения за порядком в городе и соседних департаментах.
Полиция намерена использовать дроны для наблюдения за порядком в Париже и пригородах
  • AP
  • © Lewis Joly

«Распоряжение префектуры разрешает съёмку, запись и передачу изображений с помощью дронов в Париже, некоторых коммунах», — приводит заявление полиции ТАСС.

Отмечается, что разрешение будет длиться с 19:00 мск 2 июля до 07:00 мск понедельника, 3 июля.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что происходящие в стране беспорядки могут быть расценены как преддверие гражданской войны.

В пресс-службе французского МВД сообщили, что в ходе ночных беспорядков во Франции задержаны 719 человек.

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