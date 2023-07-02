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Захарова — о призывах к силовому решению протестов во Франции: мнимая толерантность рушится

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Призывы к силовому решению протестов во Франции говорят о крахе мнимой толерантности.
Захарова — о призывах к силовому решению протестов во Франции: мнимая толерантность рушится
  • © МИД России

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вот и всё. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью», — написала она в Telegram.

Захарова добавила, что «МИД Франции обязан взять все свои прошлые мемы», адресованные России, КНР и Ирану, и зачитать самому себе.

Ранее бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что происходящие в стране беспорядки могут быть расценены как преддверие гражданской войны.

В пресс-службе французского МВД сообщили, что в ходе ночных беспорядков во Франции задержаны 719 человек.

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