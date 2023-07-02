Жэньминь Жибао: ЕС заплатит большую цену за своеволие НАТО в отношении России
По его словам, украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов.
«Их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно», — сказал обозреватель.
Сюй Хайюнь отметил, что при этом усугубятся политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте.
«Тогда ЕС придётся заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — добавил журналист.
Ранее обозреватель саудовской ежедневной газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али предостерёг страны НАТО от попыток испытать терпение России, которая, по мнению журналиста, способна уничтожить все страны альянса.