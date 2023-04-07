Обозреватель саудовской ежедневной газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али предостерёг страны НАТО от попыток испытать терпение России, которая, по мнению журналиста, способна уничтожить все страны альянса.

«Москва не хочет открывать ещё один фронт параллельно с конфликтом на Украине, но ставка Запада на терпение России неуместна, потому что Россия — единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО. А что касается обещаний Атлантики, то всем уже понятно, что они ничего не стоят», — написал он в своей колонке.

Обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер ранее предупредила о катастрофических последствиях в случае, если страны НАТО решат отправить свои войска на Украину.