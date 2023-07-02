Полиция задержала более 300 человек на протестах во Франции
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на AFP.
«В общей сложности 322 человека были задержаны во Франции, в том числе 126 человек в Париже и его пригородах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инциденты были зарегистрированы на Елисейских полях в Париже, в Марселе и в Лионе.
Ранее парижская полиция задержала 80 участников массовых беспорядков.
Также глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил тюрьмой родителям подростков, участвующих в беспорядках.