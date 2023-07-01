Глава ЦРУ Бёрнс: ситуация в России представляет большие возможности для вербовки агентов
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По его словам, среди россиян якобы будет расти недовольство в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
«Это недовольство даёт выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка», — цитирует его агентство Reuters.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу, подозреваемую в шпионаже.
Также следователи УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали жителя города Стаханова, собиравшего сведения о местах дислокации военной техники и солдат ВС России и передававшего эти сведения СБУ.