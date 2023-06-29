Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЛНР задержали передававшего СБУ данные о деятельности ВС России

Короткая ссылка
Следователи УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя города Стаханова, собиравшего сведения о местах дислокации военной техники и солдат ВС России и передававшего эти сведения СБУ.
В ЛНР задержали передававшего СБУ данные о деятельности ВС России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу. 

Уточняется, что подозреваемый в госизмене передавал данные СБУ с февраля 2022 года. Всю информацию он отсылал через интернет-мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена». В настоящее время фигурант задержан, ведётся следствие», — сказал сотрудник УФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Нальчика в Кабардино-Балкарии, пытавшегося выехать на Украину с целью вступления в одно из вооружённых формирований украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить