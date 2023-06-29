В ЛНР задержали передававшего СБУ данные о деятельности ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу.
Уточняется, что подозреваемый в госизмене передавал данные СБУ с февраля 2022 года. Всю информацию он отсылал через интернет-мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена». В настоящее время фигурант задержан, ведётся следствие», — сказал сотрудник УФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Нальчика в Кабардино-Балкарии, пытавшегося выехать на Украину с целью вступления в одно из вооружённых формирований украинской армии.