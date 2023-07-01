Канцлер Нехаммер: Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield
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Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер в Twitter.
По его словам, на фоне украинского кризиса «ситуация с угрозами резко возросла».
Ранее сообщалось, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.