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Канцлер Нехаммер: Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield

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Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield.
Канцлер Нехаммер: Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield
  • Gettyimages.ru
  • © Geert Vanden Wijngaert

Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер в Twitter.

По его словам, на фоне украинского кризиса «ситуация с угрозами резко возросла».

Ранее сообщалось, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.

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