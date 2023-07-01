Канцлер Нехаммер: Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield

Австрия присоединится к европейской системе ПВО European Sky Shield.

Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.

«Австрия присоединится к европейской инициативе по противовоздушной обороне Sky Shield», — написал Нехаммер в Twitter.

По его словам, на фоне украинского кризиса «ситуация с угрозами резко возросла».

Ранее сообщалось, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.