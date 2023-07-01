МВД: около 45 тысяч полицейских задействуют ночью во Франции в связи с беспорядками

Около 45 тыс. полицейских будут вновь задействованы ночью в связи с беспорядками во Франции.

Об этом заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«План остаётся неизменным на национальной территории: 45 тыс. полицейских и жандармов задействованы с использованием тех же средств, вертолётов жандармерии, подразделений BRI, Raid и GIGN», — заявил он.

Ранее Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель по требованию местных властей на фоне беспорядков.