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МВД: около 45 тысяч полицейских задействуют ночью во Франции в связи с беспорядками

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Около 45 тыс. полицейских будут вновь задействованы ночью в связи с беспорядками во Франции.
МВД: около 45 тысяч полицейских задействуют ночью во Франции в связи с беспорядками
  • AFP
  • © CLEMENT MAHOUDEAU

Об этом заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«План остаётся неизменным на национальной территории: 45 тыс. полицейских и жандармов задействованы с использованием тех же средств, вертолётов жандармерии, подразделений BRI, Raid и GIGN», — заявил он.

Ранее Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель по требованию местных властей на фоне беспорядков.

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