МВД: около 45 тысяч полицейских задействуют ночью во Франции в связи с беспорядками
- AFP
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Об этом заявил в интервью телеканалу BFMTV глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
«План остаётся неизменным на национальной территории: 45 тыс. полицейских и жандармов задействованы с использованием тех же средств, вертолётов жандармерии, подразделений BRI, Raid и GIGN», — заявил он.
Ранее Министерство внутренних дел Франции направило подкрепление в Марсель по требованию местных властей на фоне беспорядков.