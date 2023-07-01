Орбан: наступают времена, когда останутся сильные народы, а слабые погибнут

Сейчас мир проходит трудные испытания, преодолеть которые смогут только сильные народы, а слабые погибнут, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в нынешние времена мир сотрясается до основания.

«Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут», — приводит ТАСС слова Орбана на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы.

Он отметил, что Венгрия каждый день должна укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы.

Ранее Орбан заявил о намерении поставить на саммите Европейского союза вопрос, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.