Орбан: наступают времена, когда останутся сильные народы, а слабые погибнут
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- © Vadim Ghirda
По его словам, в нынешние времена мир сотрясается до основания.
«Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут», — приводит ТАСС слова Орбана на церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы.
Он отметил, что Венгрия каждый день должна укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы.
Ранее Орбан заявил о намерении поставить на саммите Европейского союза вопрос, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.