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Премьер Орбан: Венгрия хочет знать, на что уходят деньги из общего бюджета Евросоюза

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении поставить на саммите Европейского союза вопрос, куда уходят деньги из общего бюджета ЕС.
Премьер Орбан: Венгрия хочет знать, на что уходят деньги из общего бюджета Евросоюза
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом Орбан написал в своих соцсетях.

«Единственный вопрос, который всех волнует: куда делись деньги?» — цитирует венгерского премьера ТАСС.

Он напомнил, что Еврокомиссия призвала государства ЕС внести дополнительные средства в бюджет объединения.

В связи с этим Орбан задался вопросом: каким образом сложилась такая ситуация, которая могла поставить ЕС на грань банкротства?

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет ЕС дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.

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