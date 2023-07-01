Основатель Georgian Airways Гаиашвили заявил об отсутствии интереса к санкциям Зеленского
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«Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня», — сказал он ТАСС, отказавшись давать какие-либо другие комментарии.
Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против более чем 190 физических лиц, в частности граждан России. Также он ввёл ограничения против 291 юридического лица.
Глава киевского режима в том числе ввёл санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и её руководства.