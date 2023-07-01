New York Post сравнил нашествие насекомых на Нью-Йорк с библейской чумой
Об этом пишет New York Post.
«Рой крошечных крылатых насекомых заполонил Нью-Йорк», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жители города сравнивают данное нашествие с «библейской чумой».
По данным издания, насекомые имеют зелёный цвет. Эксперты, в свою очередь, утверждают, что эти мошки — один из видов тли.
Ранее в районе города Пори в Финляндии были обнаружены комары Culex Modetus, известные как распространители вируса лихорадки Западного Нила.