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Около финского Пори обнаружены комары — распространители вируса лихорадки Западного Нила

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В районе города Пори в Финляндии обнаружены комары Culex Modetus, известные как распространители вируса лихорадки Западного Нила.
Около финского Пори обнаружены комары — распространители вируса лихорадки Западного Нила
  • Gettyimages.ru
  • © dmitry_7

Об этом говорится на сайте университета Хельсинки.

Отмечается, что открытие сделала научный сотрудник отделения вирусологии университета Лорна Калверуэлл.

По её словам, на данный момент в Финляндии найден только один представитель такого вида комаров.

«Но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии», — сказала Калверуэлл.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Известиям» рассказала о рисках инфекций на отдыхе за границей.

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