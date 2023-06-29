Около финского Пори обнаружены комары — распространители вируса лихорадки Западного Нила
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Об этом говорится на сайте университета Хельсинки.
Отмечается, что открытие сделала научный сотрудник отделения вирусологии университета Лорна Калверуэлл.
По её словам, на данный момент в Финляндии найден только один представитель такого вида комаров.
«Но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии», — сказала Калверуэлл.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Известиям» рассказала о рисках инфекций на отдыхе за границей.