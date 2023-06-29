Около финского Пори обнаружены комары — распространители вируса лихорадки Западного Нила

В районе города Пори в Финляндии обнаружены комары Culex Modetus, известные как распространители вируса лихорадки Западного Нила.

Об этом говорится на сайте университета Хельсинки.

Отмечается, что открытие сделала научный сотрудник отделения вирусологии университета Лорна Калверуэлл.

По её словам, на данный момент в Финляндии найден только один представитель такого вида комаров.

«Но я считаю маловероятным, что это был единственный представитель своего вида в Финляндии», — сказала Калверуэлл.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Известиям» рассказала о рисках инфекций на отдыхе за границей.