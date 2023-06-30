Глава МВД Франции: власти задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о планах властей задействовать 45 тыс. полицейских и жандармов в ночь на 1 июля с целью обеспечения охраны порядка.

AP

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