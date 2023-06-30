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Глава МВД Франции: власти задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка

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Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о планах властей задействовать 45 тыс. полицейских и жандармов в ночь на 1 июля с целью обеспечения охраны порядка.
Глава МВД Франции: власти задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.

«Этой ночью мы задействуем 45 тыс. полицейских и жандармов на улицах», — констатировал Дарманен.

Министр также отдал распоряжение использовать французские спецподразделения, включая спецназ жандармерии.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развёртывании бронетехники французской жандармерии на фоне волны беспорядков в стране.

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