Глава МВД Франции: власти задействуют 45 тысяч полицейских и жандармов для охраны порядка
- AP
- © Jean-Francois Badias
Об этом он сказал в эфире телеканала TF1.
«Этой ночью мы задействуем 45 тыс. полицейских и жандармов на улицах», — констатировал Дарманен.
Министр также отдал распоряжение использовать французские спецподразделения, включая спецназ жандармерии.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о развёртывании бронетехники французской жандармерии на фоне волны беспорядков в стране.