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ООН: СКЦ не одобрил с 26 июня ни одну заявку на проход новых судов в рамках зерновой сделки

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Совместный координационный центр (СКЦ) отклонил все поданные с 26 июня заявки на проход новых судов в Чёрное море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак.
ООН: СКЦ не одобрил с 26 июня ни одну заявку на проход новых судов в рамках зерновой сделки
  • AP
  • © Khalil Hamra

«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одно судно не получило разрешения присоединиться к «Черноморской инициативе» с 26 июня, хотя в СКЦ было подано 29 заявок», — приводит ТАСС его слова.

Хак добавил, что в рамках зерновой сделки на маршрутах находятся только 13 судов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт.

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