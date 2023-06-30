ООН: СКЦ не одобрил с 26 июня ни одну заявку на проход новых судов в рамках зерновой сделки
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«Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одно судно не получило разрешения присоединиться к «Черноморской инициативе» с 26 июня, хотя в СКЦ было подано 29 заявок», — приводит ТАСС его слова.
Хак добавил, что в рамках зерновой сделки на маршрутах находятся только 13 судов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки в беднейшие страны за свой счёт.