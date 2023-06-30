BFMTV: МВД Франции потребовало приостановить движение автобусов после 21:00 из-за беспорядков

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал приостановить движение автобусов и трамваев после 21:00 в связи с беспорядками.

«Министр внутренних дел Жеральд Дарманен просит все префектуры Франции приостановить движение всех автобусов и трамваев Франции с 21:00», — приводит телеканал BFMTV его слова.

Ранее стало известно, что более 650 человек задержали, пострадали почти 250 полицейских во время массовых беспорядков во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти намерены устанавливать личности тех, кто призывает к протестам через социальные сети.