Лавров заявил, что у России нет недружественных народов

Для России нет недружественных народов, есть только недружественные правительства, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«У нас нет недружественных народов. Наверное, точнее будет сказать, что у нас есть недружественные правительства, а народы — мы никогда с ними никаких проблем не испытывали», — сказал он.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, это главное, что отличает российскую линию в геополитической конфронтации от линии западных стран.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.