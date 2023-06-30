Лавров заявил, что у России нет недружественных народов
«У нас нет недружественных народов. Наверное, точнее будет сказать, что у нас есть недружественные правительства, а народы — мы никогда с ними никаких проблем не испытывали», — сказал он.
По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, это главное, что отличает российскую линию в геополитической конфронтации от линии западных стран.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.