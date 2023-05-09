Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства

Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, это главное, что отличает российскую линию в геополитической конфронтации от линии западных стран.

Он отметил, что у России, безусловно, есть недружественные правительства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.