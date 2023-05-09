Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства
- РИА Новости
«У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По его словам, это главное, что отличает российскую линию в геополитической конфронтации от линии западных стран.
Он отметил, что у России, безусловно, есть недружественные правительства.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.