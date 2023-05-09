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Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства

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Для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: для России нет недружественных народов, но есть недружественные правительства
  • РИА Новости

«У нас нет недружественных народов. Это большая разница, в этом смысл сигнала президента, как мы его поняли», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, это главное, что отличает российскую линию в геополитической конфронтации от линии западных стран.

Он отметил, что у России, безусловно, есть недружественные правительства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне назвал любую идеологию превосходства отвратительной.

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