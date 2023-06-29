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Лавров заявил о заинтересованности России в содействии нормализации ситуации в Судане

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Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром заявил, что Москва следит за текущей ситуацией в Судане и заинтересована в содействии её нормализации.
Лавров заявил о заинтересованности России в содействии нормализации ситуации в Судане
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки», — приводит ТАСС его слова.

Лавров добавил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство в Хартуме.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагло в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на период праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

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