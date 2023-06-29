Лавров заявил о заинтересованности России в содействии нормализации ситуации в Судане
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«Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки», — приводит ТАСС его слова.
Лавров добавил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство в Хартуме.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагло в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на период праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).