Лавров заявил о заинтересованности России в содействии нормализации ситуации в Судане

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Суверенного совета Судана Маликом Агаром заявил, что Москва следит за текущей ситуацией в Судане и заинтересована в содействии её нормализации.

«Россия с озабоченностью следит за происходящим в Судане и заинтересована в том, чтобы оказать содействие созданию условий для нормализации обстановки», — приводит ТАСС его слова.

Лавров добавил, что Россия поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами через посольство в Хартуме.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагло в одностороннем порядке объявил о прекращении огня на период праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).