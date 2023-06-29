Орбан опубликовал мем с растерянным Траволтой из-за проблем с бюджетом ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал мем с растерянным Джоном Траволтой из «Криминального чтива», пытаясь понять, как у Брюсселя спустя два года после принятия семилетнего бюджета ЕС закончились деньги.

«Что случилось с бюджетом? Еврокомиссия, где деньги?» — написал венгерский премьер в своём Twitter.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года. Она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.