Орбан опубликовал мем с растерянным Траволтой из-за проблем с бюджетом ЕС
- AFP
- © Ludovic MARIN
«Что случилось с бюджетом? Еврокомиссия, где деньги?» — написал венгерский премьер в своём Twitter.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК просит все 27 стран Европейского союза выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на €66 млрд до 2027 года. Она объяснила данный запрос необходимостью средств на Украину, борьбу с миграцией и другие цели.
В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии надо заниматься не выпрашиванием дополнительных взносов у стран — членов ЕС, а сконцентрироваться на использовании имеющихся средств.