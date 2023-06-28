Совбез: Патрушев проинформировал коллегу из Индии о ситуации в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом проинформировал его о ситуации в России.

Об этом сообщили в Совбезе.

«Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России», — приводит сообщение РИА Новости.

Также стороны обсудили вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов.

Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что поддерживает действия по обеспечению стабильности в России.