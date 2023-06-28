Совбез: Патрушев проинформировал коллегу из Индии о ситуации в России
- РИА Новости
Об этом сообщили в Совбезе.
«Николай Патрушев проинформировал Аджита Довала о последних событиях в России», — приводит сообщение РИА Новости.
Также стороны обсудили вопросы российско-индийского взаимодействия в сфере безопасности и перспективы их углубления в рамках двусторонних и многосторонних форматов.
Ранее король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что поддерживает действия по обеспечению стабильности в России.