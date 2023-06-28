Король Бахрейна в разговоре с Путиным поддержал действия по защите законности в России

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным поддержал действия по обеспечению стабильности в России. Об этом сообщили в Кремле.

Разговор двух лидеров прошёл по инициативе бахрейнской стороны.

Король Бахрейна подчеркнул дружественный характер двусторонних отношений с Россией.

Также он заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране.

В ходе разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Лидеры условились о продолжении контактов.

Накануне Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.