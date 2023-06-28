Король Бахрейна в разговоре с Путиным поддержал действия по защите законности в России
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Разговор двух лидеров прошёл по инициативе бахрейнской стороны.
Король Бахрейна подчеркнул дружественный характер двусторонних отношений с Россией.
Также он заявил о поддержке тех мер, которые предпринимаются российским руководством в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране.
В ходе разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Лидеры условились о продолжении контактов.
Накануне Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.