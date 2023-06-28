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Сенатор Цеков назвал возмутительным разрешение провести акцию с сожжением Корана в Швеции

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Сенатор Цеков назвал возмутительным разрешение провести акцию с сожжением Корана в Швеции
  • РИА Новости

Сенатор назвал данное решение возмутительным.

«С обществом европейским, и шведским в том числе, конечно, происходят просто поразительные изменения. Они в принципе готовы абсолютно издевательски, неуважительно относиться к верующим людям. Они терпеливо относятся к ЛГБТ, но они нетерпеливо относятся к людям верующим, к мусульманам... Им аукнется это со временем», — считает Цеков.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

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