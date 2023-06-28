Религиовед Лункин: власти Швеции ставят либеральные нормы выше чувств верующих

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

По словам эксперта, в данном случае власти Швеции «ставят либеральные нормы выше, чем чувства верующих, выше ценностей традиционных религий».

«Это очень хорошо показывают многие другие события, карикатуры, которые появлялись в разных европейских странах на религиозных деятелей. Кроме того, сожжения Корана, которые происходили не только в Европе, но и в США. Это всё показывает, что какие-то сакральные, священные вещи и само по себе Священное писание — то есть то, что ценно для самих верующих, — всё это совершенно неважно в глазах либеральной общественности и либеральных элит», — рассказал Лункин.

Он отметил, что практика показывает, что ценности гендерного равенства, феминизма, ЛГБТ-сообществ в глазах этих либеральных элит «считаются именно такими сакральными и священными».

«А Священное писание, Коран, Библия, и всё, что свято для людей религиозных, для религиозных организаций, всё это выбрасывается в мусорную корзину. Более того, может попираться, оскорбляться, как это происходит нередко и в современном искусстве», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что есть ещё и политический контекст, который связан с тем, что в целом европейские страны, особенно либеральные северные, «противопоставляют себя традиционалистским, консервативным государствам».

«Каким является, например, Турция, с которой и был связан предыдущий скандал с сожжением Корана одним из оппозиционных политиков. И в данном случае часть элит и общества готова нажимать на самые острые болевые точки для того, чтобы как-то оскорбить не только верующих, но и целую страну. В данном случае, я так думаю, что речь про Турцию, поскольку в шведском обществе вызывает раздражение, что именно Турция стала на пути Швеции в НАТО», — заключил Лункин.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.