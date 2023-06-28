Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.