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Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Сардаром Ахмадрезой Раданом.
Патрушев встретился в Москве с главнокомандующим силами правопорядка Ирана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», — говорится в заявлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.

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