Путин и Раиси обсудили вопросы международной повестки дня
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Затронуты некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области торговли, энергетики и транспорта.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме заявил, что иранская сторона надеется на скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.