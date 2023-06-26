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Путин и Раиси обсудили вопросы международной повестки дня

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Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси обсудили вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование.
Путин и Раиси обсудили вопросы международной повестки дня
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Затронуты некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области торговли, энергетики и транспорта.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали в кулуарах на Втором международном алтайском форуме заявил, что иранская сторона надеется на скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

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