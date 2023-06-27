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Столтенберг: НАТО не должно недооценивать Россию

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НАТО не следует недооценивать Россию после недавних событий, альянс должен помочь Украине занять как можно больше земель, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО не должно недооценивать Россию
  • AP

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России… Однако мы не должны недооценивать Россию», — приводит ТАСС слова Столтенберга по итогам встречи с лидерами ряда государств — членов альянса в Гааге.

Он отметил, что страны НАТО должны оказать Украине максимальную поддержку, чтобы ВСУ заняли больше территорий и усилили переговорную позицию Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

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