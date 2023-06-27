Столтенберг: НАТО не должно недооценивать Россию

НАТО не следует недооценивать Россию после недавних событий, альянс должен помочь Украине занять как можно больше земель, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы все видели события минувших выходных дней. Это внутреннее дело России… Однако мы не должны недооценивать Россию», — приводит ТАСС слова Столтенберга по итогам встречи с лидерами ряда государств — членов альянса в Гааге.

Он отметил, что страны НАТО должны оказать Украине максимальную поддержку, чтобы ВСУ заняли больше территорий и усилили переговорную позицию Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.