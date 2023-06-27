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США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом

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США согласны на вывоз российских дипломатов из страны чартерным рейсом, от Москвы ожидается такой же подход, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов», — приводит РИА Новости слова Миллера, который отметил, что речь идёт о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипломатов.

Он отметил, что США ожидают от России аналогичного подхода.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский борт направляется в Соединённые Штаты, чтобы вывезти российских дипломатов.

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