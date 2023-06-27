США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
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«Мы строго придерживаемся принципа взаимности с Россией в отношении специальных транспортных миссий для дипломатического персонала и грузов», — приводит РИА Новости слова Миллера, который отметил, что речь идёт о чартерном рейсе, призванном забрать российских дипломатов.
Он отметил, что США ожидают от России аналогичного подхода.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский борт направляется в Соединённые Штаты, чтобы вывезти российских дипломатов.