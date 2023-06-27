Захарова: российский борт направляется в США, чтобы забрать дипломатов России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российский борт направляется в Соединённые Штаты, чтобы вывезти российских дипломатов.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Как рассказала дипломат, это те дипломаты, которым американские власти предписали покинуть США после завершения трёхлетнего срока пребывания.

«Речь идёт не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям», — уточнила Захарова.

Ранее стало известно, что США не желают решать проблему невыдачи виз дипломатам из России, которые направляются работать в российском постпредстве при ООН.