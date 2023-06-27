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Зампостпреда при ООН Заболоцкая: США не желают решать проблему невыдачи виз дипломатам

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Соединённые Штаты не желают решать проблему невыдачи виз дипломатам из России, которые направляются работать в российском постпредстве при ООН.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщила зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

По её словам, сейчас в «листе ожидания» виз 36 сотрудников постпредства и 59 членов их семей.

Кроме того, из них у 57 человек имеющиеся визы уже просрочены, а 15 — ожидают решения более года.

Заболоцкая подчеркнула, что они не могут выехать не только в третьи страны, но и на Родину, в том числе по «серьёзным гуманитарным причинам».

26 мая замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что ситуация с выдачей виз США для российских делегатов в ООН нетерпимая — сдвигов к лучшему нет.

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