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Полянский: авторы расследований подрыва «Северных потоков» должны информировать СБ ООН

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Страны, ведущие расследования по факту диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», должны информировать об их ходе Совет Безопасности ООН.
Полянский: авторы расследований подрыва «Северных потоков» должны информировать СБ ООН
  • AFP
  • © Airbus DS 2022

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Россия на заседании СБ уже указывала на необходимость того, чтобы «власти Германии, Дании и Швеции информировали СБ ООН о ходе расследований», но «это не было сделано».

«Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо, и настаиваем, что наша страна, пострадавшая в результате этого преступления, должна получать информацию об этой ситуации так же, как Совет Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее Россия запросила на 27 июня заседание Совета Безопасности ООН по теме диверсий на «Северных потоках».

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