МИД России: Москва и Пекин провели межмидовские консультации по противоракетной обороне

Россия и Китай 27 июня провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщает российский МИД.

«Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по разным аспектам данной проблемы.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.