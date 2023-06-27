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МИД России: Москва и Пекин провели межмидовские консультации по противоракетной обороне

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Россия и Китай 27 июня провели межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщает российский МИД.
МИД России: Москва и Пекин провели межмидовские консультации по противоракетной обороне
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями по разным аспектам данной проблемы.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.

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