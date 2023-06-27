МИД России: Москва и Пекин провели межмидовские консультации по противоракетной обороне
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«Во вторник, 27 июня, в Москве прошли очередные российско-китайские межмидовские консультации по вопросам противоракетной обороны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись мнениями по разным аспектам данной проблемы.
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.