Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой
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Об этом он сообщил в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооружённых сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.
«Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.
Ранее Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США.
Он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.