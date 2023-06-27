Шойгу рассказал о планах военно-технического сотрудничества с Кубой

Россия совместно с Кубой планирует развивать проекты в военно-технической области, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Об этом он сообщил в ходе переговоров в Москве с министром Революционных вооружённых сил Республики Куба армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой.

«Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он также отметил, что страны ведут тесный политический диалог.

Ранее Шойгу заявил о готовности России помочь Кубе в условиях торговой блокады США.

Он назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе.