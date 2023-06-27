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Орбан: ЕС не смог санкциями ни поставить Россию на колени, ни достичь мира на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейскому союзу при помощи введения антироссийских санкций не удалось ни «поставить Россию на колени», ни урегулировать ситуацию вокруг Украины.
Орбан: ЕС не смог санкциями ни поставить Россию на колени, ни достичь мира на Украине
  • AP
  • © Denes Erdos

Об этом венгерский премьер сказал в интервью изданию Bild.

Орбан рассказал, что удивлён неспособности еврочиновников разработать санкции адекватно.

Политик подчеркнул, что санкции не помогли «поставить Россию на колени» или добиться урегулирования ситуации на Украине.

«Ничего этого не произошло», — констатировал он.

Ранее обозреватель The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что решение G7 усилить санкционное давление на Россию говорит лишь о беспомощности Запада.

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