Times of Israel: Нетаньяху планирует посетить Китай в июле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в июле посетить Китай и провести там переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские источники.

По словам собеседников издания, в последние дни были проведены расширенные контакты между офисами двух лидеров для организации визита.

Официально о визите пока не сообщала ни израильская сторона, ни китайская.

Как говорится в газете, данная возможная поездка «свидетельствует о растущем нетерпении в отношениях с Вашингтоном».

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин предложил три пункта для решения палестинского вопроса.