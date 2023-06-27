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Times of Israel: Нетаньяху планирует посетить Китай в июле

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в июле посетить Китай и провести там переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские источники.

По словам собеседников издания, в последние дни были проведены расширенные контакты между офисами двух лидеров для организации визита.

Официально о визите пока не сообщала ни израильская сторона, ни китайская.

Как говорится в газете, данная возможная поездка «свидетельствует о растущем нетерпении в отношениях с Вашингтоном».

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин предложил три пункта для решения палестинского вопроса.

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