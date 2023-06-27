Times of Israel: Нетаньяху планирует посетить Китай в июле
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильские источники.
По словам собеседников издания, в последние дни были проведены расширенные контакты между офисами двух лидеров для организации визита.
Официально о визите пока не сообщала ни израильская сторона, ни китайская.
Как говорится в газете, данная возможная поездка «свидетельствует о растущем нетерпении в отношениях с Вашингтоном».
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин предложил три пункта для решения палестинского вопроса.