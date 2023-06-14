CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин назвал три пункта для решения палестинского вопроса
- AP
- © Gonzalo Fuentes
Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что фундаментальное решение данного вопроса заключается в создании независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Также Си Цзиньпин считает, что нужно обеспечить удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа. По его мнению, международное сообщество должно увеличить помощь Палестине для развития и в гуманитарных целях.
«В-третьих, мы должны придерживаться правильного направления мирных переговоров», — сказал председатель КНР.
В ноябре 2022 года Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля.