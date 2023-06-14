CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин назвал три пункта для решения палестинского вопроса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил три пункта для решения палестинского вопроса.

Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что фундаментальное решение данного вопроса заключается в создании независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также Си Цзиньпин считает, что нужно обеспечить удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа. По его мнению, международное сообщество должно увеличить помощь Палестине для развития и в гуманитарных целях.

«В-третьих, мы должны придерживаться правильного направления мирных переговоров», — сказал председатель КНР.

В ноябре 2022 года Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля.