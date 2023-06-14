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CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин назвал три пункта для решения палестинского вопроса

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил три пункта для решения палестинского вопроса.
CCTV: председатель КНР Си Цзиньпин назвал три пункта для решения палестинского вопроса
  • AP
  • © Gonzalo Fuentes

Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что фундаментальное решение данного вопроса заключается в создании независимого палестинского государства с полным суверенитетом в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также Си Цзиньпин считает, что нужно обеспечить удовлетворение потребностей палестинской экономики и средств к существованию народа. По его мнению, международное сообщество должно увеличить помощь Палестине для развития и в гуманитарных целях.

«В-третьих, мы должны придерживаться правильного направления мирных переговоров», — сказал председатель КНР.

В ноябре 2022 года Си Цзиньпин выразил надежду на возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля.

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