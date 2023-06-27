Зампостпреда России при ООН Заболоцкая: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов

Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве России при ООН.

Об этом сообщила заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.

Она подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжают применять к российскому постпредству и его сотрудникам меры и ограничения, направленные на снижение эффективности взаимодействия России с ООН, оказывая также «психологическое давление» на российских дипломатов.

В мае директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на Ближнем Востоке.