Польский демограф Драбинский заявил, что Украина вымирает и может перестать существовать

Демограф Ариэль Драбинский в интервью Onet.pl заявил, что Украина вымирает и в скором времени может перестать существовать.

Об этом пишет РИА Новости.

По мнению специалиста, для Украины существует три демографических сценария: «плохой, очень плохой и драматический».

«Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный – 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», — считает Драбинский.

В конце мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возможности исчезновения Украины.

Произойти это может, по его мнению, по разным сценариям.

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что Украина как государство находится под угрозой исчезновения.